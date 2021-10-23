Компания SAMID - звуковое и световое оборудование по доступным ценам

Усилитель мощности, 2x1800Вт.
Усилитель мощности, 2x1700Вт.
Усилитель мощности, 2x1500Вт.
Усилитель мощности, 2x1200Вт.
Усилитель мощности, 2x1050Вт.
Усилитель мощности, 2x800Вт.
Усилитель мощности, 2x700Вт.
Усилитель мощности, 2x480Вт.
Усилитель мощности, 2x350Вт.
Аналоговый синтезатор
Аналоговый программируемый FM синтезатор
Конденсаторный кардиоидный подвесной микрофон
Настольная микрофонная стойка двухсекционная телескопическая
Микрофон для духовых
Усилитель мощности, 2х300 Вт / 100 В
Генератор мыльных пузырей
Светодиодный PAR 64 прожектор 183x10мм. RGB
Вращающаяся голова, SPOT 100Вт. White
Петличный микрофон
Студийный монитор, 6,25"
Активная АС, 120 Вт., 5"
Усилитель мощности, 2x285 Вт., 4 Ом.
Пассивная АС, 1200 Вт., 15"
Стул барабанщика
Мы занимаемся продажей профессионального звукового и светового оборудования от ведущих мировых производителей. В ассортимент предлагаемых нами товаров входят, музыкальное сценическое оборудование (акустические системы, микрофоны и радиосистемы, микшерные пульты, приборы обработки), профессиональное студийное оборудование, оборудование для записи и сведения музыки, музыкальные инструменты, гитарные комбоусилители, процессоры и педали эффектов, световое оборудование и приборы эффектов для сцен, клубов, кафе, баров, ресторанов, видеокамеры и оборудование для телерадиовещания, коммутация.
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