Компания SAMID - звуковое и световое оборудование по доступным ценам

Мы занимаемся продажей профессионального звукового и светового оборудования от ведущих мировых производителей. В ассортимент предлагаемых нами товаров входят, музыкальное сценическое оборудование (акустические системы, микрофоны и радиосистемы, микшерные пульты, приборы обработки), профессиональное студийное оборудование, оборудование для записи и сведения музыки, музыкальные инструменты, гитарные комбоусилители, процессоры и педали эффектов, световое оборудование и приборы эффектов для сцен, клубов, кафе, баров, ресторанов, видеокамеры и оборудование для телерадиовещания, коммутация.

На нашем сайте представлен не полный ассортимент. Найти интересующие Вас позиции, а также подобрать подходящее под Ваши нужды оборудование помогут наши специалисты.

Проконсультируем! Доставим в нужное вам место и время! Обязательно проверим! Проведем инсталляцию!

Наш телефон. 8 (800) 250-25-16 ; +7 (495) 663-52-70 с 9-00 до 20-00

Наш Email: mail@samid.ru

Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Оплатить товар можно как наличными, так и по безналичному расчету.

* Весь представленный на сайте товар изготовлен заявленной компанией-производителем (подделок у нас нет); поставляется в Россию официальным дистрибьютором; обеспечен гарантийным обслуживанием от авторизованного сервисного центра.